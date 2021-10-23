Üye Girişi
TRT ortak yapımı 12 film, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak - Son Dakika

TRT ortak yapımı 12 film, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak

23.10.2021 12:58
TRT ortak yapımı 12 film, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak

TRT ortak yapımı 12 film, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak.

TRT ortak yapımı 12 film, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen festival başladı.

Çeşitli etkinliklerle 30 Ekim'e kadar devam edecek festivalde TRT ortak yapımı 12 film, ulusal, uluslararası ve endüstri bölümlerinde yarışacak. Festival filmleri, Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

Açılış filmi TRT yapımı "Komşuluk Halleri"

Festival, Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in 27. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren, birbirine komşu iki köfte ustasını konu alan TRT yapımı "Komşuluk Halleri/ Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle açılışını yapacak.

Festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde, TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" ve "Pota" filmleri, "Altın Yunus" ödülü için yarışacak.

Yarışmada ayrıca, 2020'de Antalya Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum'da TRT ödülü alan "Koridor" da yer alacak.

"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda ise TRT ortak yapımı ve TRT destekli 3 film yarışacak. Dünya prömiyerini Locarno Film Festivali'nde ana yarışma bölümünde gerçekleştiren, 2020'deki 12 Punto'da TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan İspanya yapımı Sacred Spirit (Kutsal Ruh), Karlovy Film Festivali'nin "Work in Progress" kategorisinde TRT ödülü kazanan Macar yapımı Vahşi Kökler (Wild Roots) ve TRT ortak yapımı "Pota" filmleri bu kategoride yarışacak.

Ulusal yarışmada TRT yapımı 2 film yarışacak

Emir Külal Haznevi'nin yönettiği, 2020'deki 12 Punto'da "TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı" filmi ve senaryosu ile yapımcılığı ve yönetmenliği Abdullah Şahin tarafından üstlenilen "Hemnefes" filmi ise festivalin "Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması" kategorisinde yarışacak finalistler arasında yer alıyor.

Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü "Bosphorus Film Lab"da TRT ortak yapımı 4 film yarışacak.

"Work in Progress Platformu"nda, 2019'da gerçekleşen 12 Punto'da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan "Bir Tutam Karanfil" ve "İç Bahçe" filmleri ile TRT ortak yapımı "Bars" filmi yarışacak.

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi "First Cut Lab"da ise 2020'de gerçekleştirilen 12 Punto'da TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan Ukrayna yapımı "Klondike" filmi yer alıyor.

Bosphorus Film Lab'da "TRT Ortak Yapım Ödülü" verilecek

Festivalin endüstri bölümü "Bosphorus Film Lab" kapsamında düzenlenen ve senaryo aşamasındaki projelerin yarıştığı Pitching Platformu'nda bir projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü" verilecek.

Pitching Platformu'nun bu yılki jürisinde Cannes Film Festivali Cinefodation İdari Direktörü Georges Goldenstern, Polonya Film Enstitüsü Film Yapımcılığı ve Film Proje Geliştirme Departmanı Direktörü Kamila Morgisz ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alacak.

"Bosphorus Film Lab" kapsamında gerçekleştirilecek "BFL Talks"ta, Türkiye'de Minority Co-Production Paneli'nde TRT'nin uluslararası ortak yapımları konuşulacak.

Akademi Beyoğlu'nda 26 Ekim'de gerçekleştirilecek panelde TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Eurimages Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan, Zeynep Koray ve Enes Erbay konuşma yapacak.

Film Festivali, Bosphorus, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT ortak yapımı 12 film, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu 12:33 Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı 12:31 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı 11:19 Kapora dolandırıcılarına dikkat! Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek 11:02 Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi

Son Dakika Haberleri
12:31 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
"Geleceğin yıldızı" deniliyordu! Sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü         
12:50
Yetiştirmesi 6 ay süren Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor         
12:32
AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi         
12:30
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 13:06:24. #1.13#
SON DAKİKA: TRT ortak yapımı 12 film, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement