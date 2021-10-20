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TRT World Forum 2021 "Türkiye'de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor" - Son Dakika

TRT World Forum 2021 "Türkiye'de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor"

20.10.2021 17:10
TRT World Forum 2021

TRT World Forum ikinci gününde dikkat çeken oturumlarla gündemdeki yerini koruyor.

"Dijital Yönetişim: Dijital Çağda Politika Oluşturmak ve Devlet Yönetimi" oturumunda gündem, gelişen teknoloji karşısında yaşanan dezenformasyon ve bilgi, veri güvenliği ile bu unsurların devlet yönetimlerine etkisi vardı. Oturumda konuşan Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Madeleine de Cock Buning, "Türkiye'de üretilen içerik dünyaya yayılıyor" dedi.

Observer Araştırma Enstitüsü Başkanı Samir Saran, Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Madeleine de Cock Buning, CyberPeace Enstitüsü CEO'su Stéphane Duguin ile Parsons School of Design Medya Tasarım Doçenti David Carroll'ın katıldığı oturumun moderatörlüğünü TRT World Sunucusu Andrea Sanke yaptı.

"Türkiye'de üretilen içerik dünyaya yayılıyor"

Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Madeleine de Cock Buning medya okuryazarlığının artması ile dijital platformların dünyaya ulaştığını söyledi ve Türkiye örneğini verdi: "Tüketici neyi, hangi cihazdan izlemek istediklerini seçiyor. Türkiye bunun en güzel örneği, yani Türkiye'de üretilen bir şey tüm dünyaya dağılabiliyor." Dezenformasyonun dünya genelinde büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Buning, yasaların teknolojik gelişmelerin gerisinde kalabildiğini söyleyerek, "Teknoloji ve yasal düzenlemeler eş zamanlı ilerlemeli" dedi.

"Şirketlerden sızan bilgiler güç tutkusunun sonucu"

Parsons School of Design Medya Tasarım Doçenti David Carroll en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından birinin şirket içinden bilgi sızdırdığını hatırlatarak, "Çalışanların devletlerden daha fazla gücü var buradaki yanlışı ortaya çıkartmakta. İçeriden sızan belgelere göre burada bir nitelikten ziyade bir nicelik ve güç tutkusu olduğunu görüyoruz" dedi.

"Siber Güvenlik insanları koruyor"

CyberPeace Enstitüsü CEO'su Stéphane Duguin siber dünyada hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti ve ekledi: "Siber güvenlik artık sistemleri ve maddiyatı değil, insanları, mağduriyetleri, toplumları korumak üzerine eviriliyor."

"Dezenformasyon Suçtur"

Observer Araştırma Enstitüsü Başkanı Samir Saran, bilgi kirliliğinin kullanıcılara olumsuz etkilerinden bahsetti. Siber suç ve siber tehlikenin insanları asıl sorundan uzaklaştırdığını söyleyen Saran, "Bu suçtur. Bu tür tanımlardan siber ve dijital ön ekini düşünmemiz gerekiyor. Bunlar şahsi şeyler ve insan hayatından uzaklaştırılacak bir şey değil" dedi.

TRT World Forum 2021 Türkiye'de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor

TRT World, Türkiye, Netflix, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TRT World Forum 2021 'Türkiye'de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT World Forum 2021 "Türkiye'de Üretilen İçerik Dünyaya Yayılıyor" - Son Dakika
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