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Trump: "Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil, 3 Kasım'daki seçimlerde oldu" - Son Dakika

Trump: "Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil, 3 Kasım'daki seçimlerde oldu"

07.10.2021 00:27
Trump:

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Kongre komitesine tepki göstererek, "Milyonlarca dolar harcadıktan sonra Demokratların seçilmemiş Komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte seçimlere tepki gösterilen 6 Ocak'ta değil, 3 Kasım'da (başkanlık...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Kongre komitesine tepki göstererek, "Milyonlarca dolar harcadıktan sonra Demokratların seçilmemiş Komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte seçimlere tepki gösterilen 6 Ocak'ta değil, 3 Kasım'da (başkanlık seçimi) olduğu sonucuna artık ulaşmalıdır." ifadesini kullandı.

Joe Biden'ın galip çıktığı 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde "hile" olduğu iddiasını sürdüren Trump, yaptığı yazılı açıklamada 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan ve Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan oluşan komiteye tepki gösterdi.

Trump açıklamada, "Milyonlarca dolar harcadıktan sonra Demokratların seçilmemiş Komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte seçimlere tepki gösterilen 6 Ocak'ta değil, 3 Kasım'da olduğu sonucuna artık ulaşmalıdır." ifadesine yer verdi.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak günü 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Olayın soruşturulması için Temsilciler Meclisi çatısı altında kurulan özel komite, 25 Ağustos'ta aralarında İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve FBI'ın bulunduğu sekiz yürütme organından baskına dair kayıtlarını talep etmişti.

Komite, 27 Ağustos'ta ise sosyal medya şirketlerinden kongre baskını ile ilgili kayıtlarını paylaşmalarını istediklerini duyurmuştu.

Donald Trump, Kongre, Kasım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump: 'Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil, 3 Kasım'daki seçimlerde oldu' - Son Dakika


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