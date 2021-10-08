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Trump, danışmanlarının Kongre baskınına dair ifade vermesini engellemek istiyor - Son Dakika

Trump, danışmanlarının Kongre baskınına dair ifade vermesini engellemek istiyor

08.10.2021 12:09
Trump, danışmanlarının Kongre baskınına dair ifade vermesini engellemek istiyor

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, bazı eski danışmanlarının 6 Ocak'ta taraftarlarının Kongre binasına yönelik yaptığı baskınla ilgili bir kongre soruşturma komitesi önünde ifade vermelerini engellemeye çalıştığı ileri sürüldü.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, bazı eski danışmanlarının 6 Ocak'ta taraftarlarının Kongre binasına yönelik yaptığı baskınla ilgili bir kongre soruşturma komitesi önünde ifade vermelerini engellemeye çalıştığı ileri sürüldü.

ABD'de Temsilciler Meclisi Komitesi geçen ay yayınladığı yazılı açıklamada Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, Savunma Bakanlığı eski yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan 14 ve 15 Ekim'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddialarıyla ilgili ifade vermeleri talep edildi.

???????Trump'ın avukatlarının, dört eski danışmana yazdığı belirtilen mektupta, Trump'ın kendileriyle iletişiminin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları gibi nedenlerle kamuya açıklanmaması gerektiğine dair ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Eylül ayı sonunda Meadows, Scavino, Patel ve Bannon'dan konuyla ilgili belgeleri teslim etmelerini istemişti.

Kongre baskınıyla ilgili isimler söz konusu komite tarafından ifadeye çağrılırken Trump'ın, yakınındakilere ABD Temsilciler Meclisi'nin soruşturmasına katkıda bulunmamaları yönünde telkinlerde bulunduğu aktarıldı.

Ancak Trump'ın danışmanlarından Kash Patel yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına 6 Ocak hakkındaki gerçeği söylemeye devam edeceğini" belirtti.

Komite üyeleri Adam Schiff, Trump'ın ortaklarının soruşturma konusunda iş birliğine açık olmamaları halinde "cezai yaptırımlara maruz kalabilecekleri" yönünde açıklama yaptı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, danışmanlarının Kongre baskınına dair ifade vermesini engellemek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump, danışmanlarının Kongre baskınına dair ifade vermesini engellemek istiyor - Son Dakika
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