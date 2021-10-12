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TSB'den iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırma çağrısı - Son Dakika

TSB'den iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırma çağrısı

12.10.2021 09:51
TSB'den iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırma çağrısı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırmaları gerektiğini belirterek, "TBMM'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması çok önemli bir gelişme.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırmaları gerektiğini belirterek, "TBMM'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması çok önemli bir gelişme. Sigorta sektörü olarak biz de iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı hızlandırdık. Sigortalanma oranını artırarak, gelecekte karşılaşacağımız risklere karşı hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Benli yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlere karşı sigortalanmanın önemine vurgu yaparak vatandaşları geç olmadan önlem almaya davet etti.

Gelişmiş ülkelerde doğal afetlerin neden olduğu maddi zararların yüzde 45'inin sigorta sektörü tarafından karşılandığını, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın sadece yüzde 3 civarında olduğunu belirten Benli, "Vatandaşlarımız ve ticari işletmelerimizin farkındalığını artırmak ve bu alandaki eksikliği kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Benli, yangın ve sel felaketleriyle öne çıkan yangın branşında ağustos sonu itibarıyla prim üretiminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'in üzerinde artış gerçekleştiği bilgisini verdi.

Sigortalanma bilincinin bir nebze artsa da yeterli olmadığının altını çizen Benli, şunları kaydetti:

"Çünkü risk gerçekleştikten sonra satın alınamayacak tek şey sigorta teminatıdır. Vatandaşlarımıza zor zamanlarında destek olabilmek ve kamunun üzerindeki yükü azaltabilmek için sigortalanma oranını hızla artırmamız gerekiyor. Sigorta sektörümüz mevcut doğal afet risklerini teminat altına alan tüm ürünlere sahip. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğal afetlerden kaynaklı ekonomik kayıpların önemli bir bölümü sigorta sektörü tarafından karşılanabilir, bunu yapacak güce sahibiz. Bu farkındalığın sağlanıp ürünlerin sigortalılar lehine geliştirilmesi ve kullanımlarının yaygınlaştırılması, sigorta sektörünün büyütülmesi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlanması için sektörün çatı kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Türkiye, küresel anlamda sürdürülebilirliğe katkı sunacak güçlü bir paydaş"

Atilla Benli, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasının Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi açısından çok önemli gelişme olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında TBMM'nin bu kararı, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atacağının göstergesi olmanın yanı sıra küresel anlamda sürdürülebilirliğe katkı sunacak güçlü bir paydaş olarak görülmesi açısından da çok değerli." ifadelerini kullandı.

Türkiye sigorta sektörü olarak bu adımlara katkı sunabilmek için hem sigorta şirketleri hem de TSB nezdinde çalışmaları hızlandırdıklarını aktaran Benli, sigorta sektörünün gücünü Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için faydalı projeler üretmek adına kullanmaya hazırız olduklarını bildirdi.

Benli, iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırmak gerektiğini vurguladı.

"Sürdürülebilirlik konularının şirketlerimizin iş modelleriyle uyumlu hale gelmesi önceliğimiz"

TSB Başkanı Benli, Şubat 2020 itibarıyla Türkiye'nin gündemine giren ve son Orta Vadeli Program'da da yer alan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na sektör olarak uyum sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için hazırlıklar yaptıklarını bildirdi.

Sigorta şirketlerinin, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi ve enerji güvenliği için azami öneme sahip olan yenilenebilir enerji projelerini güvence altına alarak bu alanda destek vermeye devam ettiğini aktaran Benli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TSB olarak sürdürülebilirlik konularının şirketlerimizin iş modelleriyle uyumlu hale gelmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Burada önemli hususlardan biri şirketlerimizin dijitalleşme ve teknolojiye entegre sistemlerini geliştirmek. Dijitalleşme ve teknolojik dönüşümle şirketlerin verimliliği yükselirken çevresel ve sosyal konularda pozitif etki yaratma konusunda potansiyel artmaktadır. Teknoloji ve dijitalleşme, rekabetçiliği, verimliliği ve büyüme hızını artırmak gibi fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda sürdürülebilir büyüme ve daha çevreci iş modellerinin hayata geçmesine vesile oluyor."

Sigorta, Türkiye, Paris, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSB'den iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırma çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSB'den iklim değişikliğinin risklerine karşı sigortalanmayı hızla artırma çağrısı - Son Dakika
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