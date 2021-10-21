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TSE Başkanı Şahin'den "standardizasyon çalışmalarına katılım" çağrısı - Son Dakika

TSE Başkanı Şahin'den "standardizasyon çalışmalarına katılım" çağrısı

21.10.2021 14:03

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Akademisyenlerimizi standardizasyon süreçlerini yakından takip etmeye, bilimsel verilerle desteklenmiş çıktılarını, buluşlarını standartlar aracılığıyla tüm dünyaya aktarmaya, uluslararası alanda standart belirleyen bir ülke olma...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Akademisyenlerimizi standardizasyon süreçlerini yakından takip etmeye, bilimsel verilerle desteklenmiş çıktılarını, buluşlarını standartlar aracılığıyla tüm dünyaya aktarmaya, uluslararası alanda standart belirleyen bir ülke olma hedefimize katkıda bulunmaya davet ediyorum." dedi.

Şahin, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla yürütülen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi" kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Konferans ve Spor Kültür Merkezi'nde akademisyen, sanayici, iş insanları ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Standartlara Yön Ver" farkındalık kampanyası çerçevesindeki standardizasyon seminerine katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Şahin, seminerler dizisi kapsamında Konya, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Adana, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da sanayiciler, üreticiler, ticaret erbaplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Şahin, TSE'nin 67 yıldır Türkiye'nin rekabet gücünü artırırken ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırdığını dile getirerek, kurumun, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

"TSE yerli ve milli yetkinliklerin oluşması gibi hizmetler sunuyor"

Yerli ve milli yetkinliklerin oluşması gibi hizmetler sunan TSE'nin aynı zamanda üretici ile tüketici arasında güven ilişkisini sağladığına işaret eden Şahin, kurumun gerektiğinde hakemlik görevini üstlendiğini anlattı.

Şahin, standardizasyonun hayatın olmazsa olmazlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Önemine rağmen standardizasyon çalışmalarına hem ülkemiz hem de dünya literatüründe o denli yer verildiği söylenemez. Böylesine önemli bir konunun akademik açıdan pek çok farklı yönü ile ele alınabileceği bilinmesine rağmen akademisyenlerimizin katkısının bu alanda istediğimiz seviyelerde olmadığı belirtmek isteriz. Akademisyenlerin bu alandan uzak oluşunun arasında standartlar ve standardizasyon alanında farkındalık eksiğimiz, beşeri, mühendislik ve fen bilimleri alanında çalışan değerli akademisyenlerimizin bu alana yönelememiş olması, gelişmiş ülkeler tarafından böylesine bir stratejik aracın diğer ülkeler nezdinde çok fazla görünür ve bilinir olmalarının istenilmemesi olabilir."

"Standardizasyonun herkesin işi haline getirilmesinde akademisyenlerin payı ve rolü büyük"

Akademik bilginin, toplum geneline yaygın bir biçimde erişim yolu bulduğunda bilinirliği ve farkındalığının daha kolay bir şekilde algılandığını belirten Şahin, günlük hayatın bir parçası olan standardizasyon konusunun akademi dünyasınca araştırılarak toplumla paylaşılmasının Türkiye adına da önemli sonuçlara vesile olacağını kaydetti.

Şahin, "Teknoloji ve değişim çağında artık standardizasyonun, yalnızca bu alanın uzmanlarına bırakılamayacak kadar önemli olduğunu belirtmek isteriz. Standardizasyonun herkesin işi haline getirilmesinde akademisyenlerin payı ve rolü büyük olacaktır." diye konuştu.

TSE olarak standartların sınırlar arasında teknolojik değişimi ve teknoloji transferini destekleyen araçlar olduğunu düşündüklerini ifade eden Şahin, standardizasyon ve inovasyon arasındaki pozitif ilişkiyi uygulamaya ve netleştirmeye önem verdiklerini aktardı.

Şahin, standardizasyonun inovasyonu ve bilimsel araştırmaları desteklediğine ve süreçleri hızlandırdığına dair bazı tespitler bulunduğunu dile getirerek, "Akademisyenlerimizi standardizasyon süreçlerini yakından takip etmeye, bilimsel verilerle desteklenmiş çıktılarını, buluşlarını standartlar aracılığıyla tüm dünyaya aktarmaya, uluslararası alanda standart belirleyen bir ülke olma hedefimize katkıda bulunmaya davet ediyorum. Üniversitelerimizin, sanayicilerimizin ve tüketici birliklerinin ayna komitelere katılması, standart hazırlama süreçlerine görüş bildirmesiyle standartların daha kapsayıcı olarak hazırlanacağına inanıyoruz."dedi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da standardizasyon çalışmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin vazgeçilmez bir olgu olduğu gibi TSE'nin çalışmalarında akademinin de önemli bir rolü bulunduğunu belirterek, akademinin bu noktada standardizasyon konusu için daha fazla görev almasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle akademisyenlerin standardizasyon çalışmalarında rol almasının gerçek sahada Ar-Ge çalışmalarını tecrübe etme imkanı da sağladığına işaret eden Aslan, "Sanayi 4.0'ın ardından 5.0'ı konuştuğumuz bugünlerde teknolojik alanda ortaya çıkan her ürünün artık bir standardı bulunmakta. Milli teknoloji hamlesi içinde ürettiğimiz her üründe bu uluslararası standartları azami noktada sağlıyoruz. Bunların çalışmalarının yapıldığını da biliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin, katılımcıların sorularını yanıtladı.

TSE Başkanı Şahin'den standardizasyon çalışmalarına katılım çağrısı
TSE Başkanı Şahin'den standardizasyon çalışmalarına katılım çağrısı
TSE Başkanı Şahin'den standardizasyon çalışmalarına katılım çağrısı
TSE Başkanı Şahin'den standardizasyon çalışmalarına katılım çağrısı
TSE Başkanı Şahin'den standardizasyon çalışmalarına katılım çağrısı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Togo Cumhuriyeti, Adem Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSE Başkanı Şahin'den 'standardizasyon çalışmalarına katılım' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSE Başkanı Şahin'den "standardizasyon çalışmalarına katılım" çağrısı - Son Dakika
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