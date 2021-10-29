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TÜ Rektörü Tabakoğlu hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

TÜ Rektörü Tabakoğlu hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı

29.10.2021 20:12
TÜ Rektörü Tabakoğlu hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iki dönem rektörlük makamının kendisine tevdi edildiğini anımsatarak, son günlerde bir yayın organınca kendisinin "hedef" alındığını ileri sürdü.

Tabakoğlu, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Haberlere konu olan tüm olayların, yargı organları ve farklı kurumlar tarafından defalarca gözden geçirildiğini ifade eden Tabakoğlu, kendisinin ve üniversitenin her seferinde haklı bulunduğunu ifade etti.

Tabakoğlu, iddialarla ilgili hukuki süreç başlatıldığını, maddi ve manevi tazminat davaları açılacağını belirterek, yayın organına ilettikleri tekzip metninin ise yayımlanmadığını ileri sürdü.

Rektörlük görevini, başarıyla, vicdanla, hakkaniyetle, alın akıyla yerine getirmenin haklı huzurunu yaşadığını vurgulayan Tabakoğlu, yetimin hakkını her ne pahasına olursa olsun korumaya, kollamaya ve savunmaya devam edeceğini, ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanet ettiği büyük sorumluluğa en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Rektörü Tabakoğlu hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika


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