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TÜBİTAK ve İGDAŞ doğal gaz hatları için "Robot Göz" geliştirdi - Son Dakika

TÜBİTAK ve İGDAŞ doğal gaz hatları için "Robot Göz" geliştirdi

07.10.2021 16:25
TÜBİTAK ve İGDAŞ doğal gaz hatları için

TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştiraklerinden İGDAŞ iş birliği ile geliştirilen "Robot Göz" doğal gaz ana dağıtım hatlarındaki arızaları tespit edecek.

TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştiraklerinden İGDAŞ iş birliği ile geliştirilen "Robot Göz" doğal gaz ana dağıtım hatlarındaki arızaları tespit edecek.

İBB açıklamasına göre, kent genelinde 2 bin kilometrenin üzerinde ana aktarma hattı bulunan İGDAŞ, yerli imkanlarla geliştirilen Robot Gözü kamuoyuna tanıttı.

Doğal gaz ana dağıtım hatlarındaki muhtemel arızaları 24 saat kesintisiz takip etmek için İGDAŞ ve TÜBİTAK RUTE iş birliği ile hayata geçirilen Robot Göz, tasarruf sağlayarak maddi kayıpların önüne geçecek.

Çelik hatlarını kesintisiz olarak tarayacak robot, yılsonuna kadar kullanıma hazır duruma getirilecek.

Hatların içinde 24 saat gezecek robotlar, korozyonları önceden tespit edebilecek, çevresel etkilere bağlı geometrik bozulmaları görebilecek ve çıkardığı üç boyutlu haritalarla hatların güvenliğini ve sağlığını anbean takip edebilecek. Özellikle muhtemel İstanbul depremi sonrasında robotlar hızlı bir şekilde hatları tarayarak İstanbul'un yeniden gaza ulaşmasını hızlandıracak.

TÜBİTAK ile düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, geniş hatları periyodik olarak izlemek için 8 milyon dolara kadar maliyetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, robotun ekonomik olarak avantaj sağlayacağını kaydetti.

TÜBİTAK ve İGDAŞ doğal gaz hatları için Robot Göz geliştirdi

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Doğalgaz, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK ve İGDAŞ doğal gaz hatları için 'Robot Göz' geliştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜBİTAK ve İGDAŞ doğal gaz hatları için "Robot Göz" geliştirdi - Son Dakika
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