Tufanbeyli'de okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarına spor malzemesi desteği sağlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mürsel Erçil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunan okullara basketbol, voleybol, futbol ve hentbol topu malzemelerin dağıtımının yapıldığını belirtti.

Kendi imkanlarıyla temin ettikleri spor malzemelerini okullarda bulunan öğrencilerimize ulaştırmaya başlatıldıklarını aktaran Erçil, "Karınca kaderince öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı hareketsiz zaman diliminden kurtarmaya onları spora teşvik etmeye gayret gösteriyoruz. Spor malzemesi dağıtımına ilk olarak mezun olduğum okuldan başladım. Pozitif ayrımcılık yaptım, tüm hemşerilerimizi öğrencileri spora teşvik etmeye ve malzeme konusunda destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Spor malzemesi dağıtımında Erçil'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan eşlik etti.