Üye Girişi
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı - Son Dakika

Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı

04.10.2021 11:44

Denizli'de düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçmek isterken düğün sahipleri ile tartışan 2 kişi, kısa süre sonra tüfekle geri döndü.

Denizli'de düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçmek isterken düğün sahipleri ile tartışan 2 kişi, kısa süre sonra tüfekle geri döndü. Önce düğün sahibinin kim olduğunu soran magandalar, daha sonra peş peşe ateş etti. Davetlilerin yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gerekli izinleri alan Osman ve Vildan çiftinin düğünü için mahalledeki bir sokak trafiğe kapatıldı. Düğünün başlamasına dakikalar kala 2 kişi kapatılan yoldan geçmek istedi. Düğün nedeniyle yolun kapatıldığı ve başka yoldan geçmeleri istenilen 2 kişi ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin sakinleştirmesi ile iki grup da dağıldı.

Gelin ve damat düğün alanına giriş yaptığı sırada peş peşe ateş etti

Kısa süre sonra iki maganda düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin elinde bıçak olan 2 şahsın önce kalabalığın arasına girerek, düğün sahiplerinin kim olduğunu sordukları öğrenildi. Damadın babasının 'Düğün sahibi benim' cevabını vermesi üzerine maganda ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damadın araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olduğu görüldü. Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan şahıslardan birinin elindeki bıçağı bir çöp kovasına atması dikkatlerden kaçmadı. Kaçan magandalar ise her yerde aranıyor.

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda magandalar omuzlarına aldıkları tüfekle kalabalık gruba doğru ilerliyor. Kısa süreli konuşmanın ardından maganda peş peşe ateş ediyor. Gelin, damat ve misafirlerin korkuyla kaçışma anları dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra düğün sahipleri ile magandaların arasında kovalamaca ve tekmeli, yumruklu kavgası görüntülerde yer alıyor. - DENİZLİ

Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı

Merkezefendi, Denizli, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pandora'nın kutusu açıldı, liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var 12:06 Pandora'nın kutusu açıldı, liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı 12:02 Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti 11:52 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı 11:26 Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 11:17 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı" sözlerine cevap
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 10:52 Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 10:38 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:05 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor
12:02 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti
12:01 Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı
11:52 Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti
11:51 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti
11:45 Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi
11:28 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı
11:27 MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti         
12:03
Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti         
11:53
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı         
11:29
Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi         
11:18
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 12:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement