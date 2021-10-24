TÜFEKLE VURULAN VAŞAK, YAŞAMA TUTUNAMADI - Son Dakika

DENİZLİ'de kırsalda tüfekle vurulmuş halde yaralı bulunan ve tedavisi için Afyonkarahisar'a gönderilen vaşak, kurtarılamadı.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'ndeki dağlık alana mantar toplamak için çıkan vatandaşlar tarafından bir ağacın dibinde yaralı halde bulunan vaşak, tedavi için götürüldüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) kurtarılamadı.

VÜCUDUNDA 19 SAÇMA BULUNDU

Silahla vurulduğu ve bedeninde farklı noktalarda çok sayıda saçma tanesi tespit edilen vaşağın ölümü hem büyük üzüntü hem de büyük tepki yarattı. AKÜREM'den yapılan açıklamada, 'Kedigiller familyasından bahtsız bir dişi Vaşak (Lynx lynx) bireyi yaralı halde Denizli kırsalında bulunup, DKMP Denizli şubesi yetkilileri tarafından merkezimize iletildi. Getiriliş sebebi vaşaklar için en büyük tehdit olan ateşli silahla yaralanma idi. Yapılan tetkiklerde bedeninin çeşitli bölgelerine saplanmış 16 adet saçma tanesi tespit edildi. 3 tanesi omuriliğe isabet etmiş ve arka bacakları paralize (felçli) durumdaydı' denildi.

KORUMAK MUCİZE OLMASA GEREK

Vaşakın ölümü sonrası yapılan açıklamada ise 'Vaşak için bedenine dağılmış saçma tanelerine dayanmak zordu. Gitmek istedi ve gitti. Acıları son buldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Ağır vakalarla karşılaşıyoruz. Yaşatmak mucize gibi, ama korumak mucize olmasa gerek. Vuranlara bela okumak bize hiç bir şey kazandırmıyor' denildi.

DAHA FAZLASINI KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

Türkiye'de vaşaklar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Dr. Deniz Mengüllüoğlu, vurularak öldürülen vaşağın yeni erişkin bir dişi olduğunu belirterek, 'Popülasyonun devamlılığını sağlayacak önemli bir bireyi kaybetmiş olduk. Üstelik bulunduğu popülasyon Balkan vaşağı. Lütfen her gittiğiniz yerde vaşakların zararsız canlılar oluşu, kaçak avcılığın sebep oldukları, sağlıklı bir yaban hayatının önemi ve bunun en büyük değerlerimizden biri oluşu üzerine konuşun. Özellikle çocuklar ve gençlerle sohbet edin onlara sorun, cevaplayın, anlatın. Daha fazlasını kaybetme lüksümüz yok' dedi.