Üye Girişi
Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı

05.10.2021 16:08
Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sinop'ta dün sabah yaşama veda eden SMA tip 1 hastası Tuğkan bebek bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'ta dün sabah yaşama veda eden SMA tip 1 hastası Tuğkan bebek bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'ta Satı Buket ve Coşkun Özkıdık çiftinin bebeği Tuğkan Uraz geçirdiği ameliyat sonrası hayata tutunamadı. 6 gün önce geçirdiği ameliyattan sağ çıkması ve doğum günü kutlanan Tuğkan'dan, dün sabah acı haber geldi. Ailesi ve Sinopluları acıya boğan Tuğkan Uraz Özkıdık için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Tuğkan bebeğin cenazesi sabah saatlerinde evinin önünden kaldırılarak öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Gelincik Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - SİNOP

spinal müsküler atrofi, Cenaze, Doğum, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşinde 15:36 Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşinde Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira 15:34 Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Polonya'dan, insanlık dışı muamele! Ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri döve döve Belarus'a ittiler 15:23 Polonya'dan, insanlık dışı muamele! Ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri döve döve Belarus'a ittiler Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı
Twitch yayıncısı Gavin 14:38 Twitch yayıncısı Gavin "Silky White" Hall, sarhoş üvey babası tarafından canlı yayında saldırıya uğradı Erdoğan'ın 14:20 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?

Son Dakika Haberleri
16:02 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021
15:59 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada
15:58 Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı
15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
15:31 Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti
15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi
15:22 Polonya'dan, insanlık dışı muamele! Ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri döve döve Belarus'a ittiler
15:18 İrem Derici'ye hakaret ettiği için yargılanan sanık para cezasına çarptırıldı
15:08 Yunanistan'ı şaşırtan ölüm! Futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü olarak bulundu
14:52 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021         
16:02
Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı         
15:58
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti         
15:31
1974 model Murat 124'ü yenilemek için 60 bin TL harcadı, sonucu görenler gözlerine inanamıyor 1974 model Murat 124'ü yenilemek için 60 bin TL harcadı, sonucu görenler gözlerine inanamıyor         
15:27
Gezintiye çıktığı yaylada devasa boyutta mantar buldu Gezintiye çıktığı yaylada devasa boyutta mantar buldu         
15:09
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek         
14:40
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır         
12:38
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 16:13:32. #1.13#
SON DAKİKA: Tuğkan bebek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement