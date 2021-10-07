TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği, tahliye tartışmalarının ardından faaliyetlerine devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğini tahliye girişiminin ardından bugün vakıf binasına gelen TÜGVA üyeleri, etrafı toparladıktan sonra gençlere vakfın kapılarını açtı.

Vakfa gelerek kitap okuyan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, burada ayrıca satranç ve mangala gibi oyunlar oynadı.