TÜGVA'dan Adalar İlçe Temsilciliği açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), "Adalar İlçe Temsilciliği binasının hukuksuz bir şekilde tahliye edilmek istendiğini, konuya ilişkin başlatılan hukuki sürecin devam ettiğini" bildirdi.

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Adalar İlçe Temsilciliği binasının kullanım hakkının İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de imzalanan 10 yıllık kira sözleşmesi gereğince vakfa ait olduğu belirtilerek, "TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği binası sabah saatlerinde hukuksuz bir tahliye teşebbüsüne uğramıştır." denildi.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kira ücreti bir kere dahi geciktirilmeden düzenli olarak ödenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel hukuka tabi sözleşmemizi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul edilmemesi akabinde Kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmiştir. Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle Kaymakamlık ve Valilik, İBB'nin bu talebini reddetmiştir. İBB, bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvet kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasbetmiş ve bina dışına çıkarmıştır. Zabıta görevlileri sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarımızı da götürmek amacıyla takriben 30-40 kişilik bir ekiple, vardiyalı bir şekilde nöbet tutmaya devam etmektedir. Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir."