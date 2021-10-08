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TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi tartışmaları - Son Dakika

TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi tartışmaları

08.10.2021 17:48
TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi tartışmaları

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmesine çalışılmasını "hukuksuzluk" olarak nitelendirerek, "Böyle bir hukuksuzluğa, barbarlığa asla müsaade etmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmesine çalışılmasını "hukuksuzluk" olarak nitelendirerek, "Böyle bir hukuksuzluğa, barbarlığa asla müsaade etmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Özsoy, vakıf temsilciliğinde yaptığı açıklamada, CHP tarafından ortaya konulan hukuksuzluğa karşı Adalar'da TÜGVA'ya gönül vermiş kardeşlerine destek olmak için burada olduğunu söyledi.

CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi zabıtalarının, hukuksuzca vakıf temsilciliğini işgal girişimine tanık olduklarını ifade eden Özsoy, "Söze geldiğinde haktan, hukuktan ve adaletten bahseden CHP yönetimini, bu hukuksuzluğa ve barbarlığa sahip çıkan, destek veren CHP İstanbul il yönetimini ve bu ayıbın içerisinde yer alan herkesi şiddetle kınıyorum. Böyle bir hukuksuzluğa, barbarlığa asla müsaade etmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

TÜGVA'nın, vatanını ve milletini seven gençler yetiştirmek için Türkiye genelinde canla başla mücadele ettiğini anlatan Özsoy, aslında vakfın savunduğu, öne çıkardığı milli ve manevi değerlerin hedef alındığını söyledi.

Özsoy, CHP'nin geçmişten bugüne bu milletin değerleriyle hep kavga ettiğini belirterek, şöyle davam etti:

"Bugünkü temsilcileri de bu misyonlarını devam ettirmektedir. Partilerinin içerisindeki taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütlerinin arka bahçeleriyle ittifak kuran, meşru iktidarı seçimle olmazsa başka yollarla indirmeyi planlayan, yurt dışından mandacılık dilenen, kendisi gibi düşünmeyenlerin 'kökünü kazıyacağını' ifade eden ilçe başkanlarına sahip bu siyasi hareket, şimdi de Adalar'da yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu bozmayı amaçlamaktadır."

"Ortada bir tahliye kararı yok"

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da vakıf temsilciliğinde şu anda gençlerin kitap okuduğunu, satranç ve mangala oynadığını anlattı.

Aslında bunların konuşulması gerektiğini ama burada 2-3 gündür bir gerilim olduğunu kaydeden Eminoğlu, "Bu gerilimi tırmandıranlar tamamen karşı taraf. Biz maalesef vakit kaybediyoruz. İşimiz, gücümüzün gençlik olması lazım. Gençlikle ilgili çalışmaları yapmamız lazım. İnsanları galeyana getirip, provoke etmeye, tahrik etmeye hiç gerek yok. Yani bir partinin il başkanı çıkıp, 39 ilçe başkanını davet edip, sanki bir kaleyi fethetmeye gidermiş gibi militanca bir tavır... Eşkıyalık bunun adı. Böyle bir tavrın içerisine girilmemesi lazım. Biz iddiamızın arkasındayız. Gençlik çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, hukukun bir karar vermesi durumunda burada bir dakika dahi durmayacaklarını anlatan Eminoğlu, ortada bir tahliye kararı olmadığını, buna rağmen kapının kilidinin değiştirildiğini, işi olmamasına rağmen İBB zabıtasının, CHP gençlik kolları üyeleri ve ana kademedekilerle birlikte içeriye zorbalıkla giriş yaptığını, sonrasında malzemelerin bir kamyona yüklenip götürüldüğünü belirtti.

Bunun adının vandallık ve gaspçılık olduğunu söyleyen Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Biz tabii hukuki sürecin takipçisiyiz. Bu girenlerle ilgili, kapı kilidini değiştirenlerle ilgili, bu yapılan hamlelerle ilgili her biriyle ilgili ayrı bir şekilde hukuki süreci başlattık. Savcılıkta suç duyurusunda bulunmuş olduk. Bu hukuki sürecin takipçisiyiz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Böyle bir gerginlik, taşkınlık, provokasyon ve tahrikle ilgili bir sürecimiz olamaz. Bakın bugün dahi Adalar'daki CHP yönetimi, bir yürüyüşle halka yine bir davet, buradan adliyeye, vakfımızın önünde yine bir buluşma şeklinde bir tertip içerisindeler. Biz bu provokasyonlara, tahriklere gelmeyeceğiz. Adalar gençliğine, İstanbul gençliğine bu hizmetleri inşallah sürdürmeye devam edeceğiz."

Temsilciliğin ticari amaçla kullanılmadığını vurgulayan Eminoğlu, bununla ilgili herhangi bir belge ve bilginin ortaya konulamayacağını söyledi.

Eminoğlu, vakıf temsilciliğinde kamu yararına çalışma yapıldığını aktararak, "Gençlerimize hizmet üretiliyor. Bununla ilgili bir vandallık yapılırken aşağıdaki (dükkanları) kendi üyelerine, kendi meclis üyelerine, kendi çalışanlarına, akrabalarına hatta Adalar CHP ilçe başkanının ablası olduğu iddia ediliyor, bunlar araştırılacak. Aşağıda büfe var, bu büfenin tamamen ücretsiz bir şekilde kiralandığıyla ilgili de bir iddia var. Bunların hepsini hukuk araştıracak ve son kararı verecek." şeklinde konuştu.

CHP'liler yürüyüş düzenledi

Öte yandan, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de aralarında bulunduğu bir grup CHP üyesi, Şehir Hatları Büyükada İskelesi'nin önünde bir araya geldi.

Buradan Adalar Adliyesine kadar yürüyen gruptakiler, zaman zaman alkış tuttu.

Yürüyüşün ardından gruptakilerin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi tartışmaları
TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi tartışmaları
TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi tartışmaları
TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi tartışmaları

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, İstanbul, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği binasının tahliyesi tartışmaları - Son Dakika


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