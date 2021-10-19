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TÜM-BİLFED Genel Başkanlığına Sedat Urkaya seçildi - Son Dakika

TÜM-BİLFED Genel Başkanlığına Sedat Urkaya seçildi

19.10.2021 11:07
TÜM-BİLFED Genel Başkanlığına Sedat Urkaya seçildi

Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu (TÜM-BİLFED) Genel Başkanlığına Sedat Urkaya yeniden seçildi.

Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu (TÜM-BİLFED) Genel Başkanlığına Sedat Urkaya yeniden seçildi.

Bir otelde düzenlenen Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Bilirkişi Bölge Kurulu Başkanı Adem Arslan selamlama konuşması yaptı.

Tek liste halinde gidilen seçimde, 36 delegenin 29'unun oyunu alan Urkaya, yeniden başkan seçildi.

Urkaya, yaptığı konuşmada, tüm bilirkişilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Adalet Bakanlığının desteğiyle 48 bin üyeyi hedeflediklerini belirten Urkaya, "Ülkemizin her tarafından bizleri bekleyen arkadaşlarımız var. Genel kurulumuza teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir tek şey için yola çıktık. Bilirkişiliğinin saygınlığını, niteliğini ortaya çıkarmak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Seçimde, Genel Başkanvekilliklerine Erdinç Arısoy ile Fatih Kankurdan, Genel Sekreterliğe Zerrin Delen ve Genel Saymanlığa ise Osman Kenan Aksoy seçildi.

İstiklal Marşı, Mehmet Sabri, Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜM-BİLFED Genel Başkanlığına Sedat Urkaya seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜM-BİLFED Genel Başkanlığına Sedat Urkaya seçildi - Son Dakika
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