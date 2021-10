Tüm dünyayı 24 saatte dolaşan toplantı Türkiye'de bitti - Son Dakika

Tıp dünyasında farkındalık yaratmak adına düzenlenen etkinlikler, bu kez meme cerrahlarını buluşturdu. Son olarak 25 Eylül'de online gerçekleştirilen Breastics24h Kongresi, 2 bini aşkın katılımcıyla 24 saat aralıksız devam etti. Meme cerrahisi dernek ve cerrahlarını bir araya getiren kongre, dünyayı dolaşarak Türkiye'de sona erdi.

Dünyada her yıl birçok kadın, meme hastalıklarıyla özellikle de meme kanseriyle mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, son 40 yıl içinde meme kanserinden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı yüzde 40 azaldı. 2040'a kadar her yıl ortalama yüzde 2,5'lik bir azalma sağlanırsa, 2,5 milyon meme kanseri kaynaklı ölümün önlenebileceği tahmin ediliyor. Bu hedefi desteklemek amacıyla 1985'ten bu yana her yıl Ekim ayında, hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için pek çok çalışma düzenleniyor. Teknolojinin tıpla hızlı entegrasyonu tedavilerin olumlu sonuçlanmasında büyük rol oynarken, bir yandan da toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının eğitimine yönelik organizasyonlar da yapılıyor. Son olarak, Breastics24h adıyla düzenlenen online kongre, 2 bini aşkın katılımcıyla aralıksız 24 saat sürdü ve meme cerrahisi dernekleri ile cerrahları bir araya getirdi.

MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONULAN 7,8 MİLYON KADIN SÜRECİ BAŞARIYLA ATLATTI

Etkinliğin Türkiye'deki proje ortağı SENATURK Senoloji Akademisi Başkanı Prof. Dr. M. Bahadır Güllüoğlu, Breastics24h'ın standart eğitime ulaşamayan dünyanın her köşesindeki cerraha onkoplastik cerrahi tekniklerini öğretebilmek amacıyla 8 ülkeden uzman kuruluşlarca tasarlandığını söyledi. Son 5 yılda meme kanseri teşhisi konulan 7,8 milyon kadının tedaviyi başarıyla atlattığını belirten Prof. Dr. Güllüoğlu, meme cerrahisi alanındaki güncel tabloyu şu sözlerle paylaştı:

"Rakamlar gelecekte çok iyi duruma gelebileceğimizi gösteriyor. Tıp dünyası bu alanda önemli bir mesafe katediyor ve tedavi sürecinde farklı uygulamalar gerçekleştiriliyor. Hastalara kombine uygulanan yöntemler hastalığın alt tipine göre değişse de cerrahisiz bir tedavi yöntemi sunulamadığı için acısız bir tedaviden söz edilemiyor ancak daha küçük ameliyatlarla hastalığı kontrol edebilir hale getirerek lenf bezlerini almak zorunda kalmayabiliyoruz. Komplikasyonların azaltılabilmesi için ise teknolojik araçlar kullanıyoruz."

KÜRESEL BİR EĞİTİM PROJESİ

Etkinliğin küresel bir eğitim projesinin ilk uygulaması olduğuna dikkat çeken NL M.I.C.E. Kurucu Ortağı Nihal Kırkım ise şu detayları paylaştı:

"Breastics24h etkinliği, 25 Eylül'de gün ışığını takip ederek sırasıyla İngiltere, Güney- Kuzey Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Çin ve Hindistan'a bağlandı, ertesi gün Türkiye'de sona erdi. Dünya çapında onkoplastik cerrahi alanında en iyiler arasında yer alan 120 cerrahın sunduğu eğitimleri 2 bini aşkın katılımcı izledi. Planlama, ortak karar verme, ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası acil bakım, komplikasyon yönetimi ve eleştirel düşünme gibi konularda eğitimler verildi. Canlandırma yöntemiyle hastalarla nasıl daha iyi diyalog kurulabileceği anlatıldı."