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Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak

21.10.2021 10:27

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynakların ve destekleyici eğitim materyallerinin kasım ayından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynakların ve destekleyici eğitim materyallerinin kasım ayından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.

Özer, AA muhabirine, AK Parti hükümetlerinin, 2002 yılından itibaren eğitimde kalitenin arttırılmasıyla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Bu kapsamda tüm kademelerde eğitime erişim ve okullaşma konularında çalışmalar yapıldığını aktaran Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ders kitaplarına ücretsiz erişimle ilgili çok önemli adımların atıldığını ifade etti.

Bakan Özer, 2003'ten itibaren tüm kademelerde ders kitaplarının ücretsiz verildiğini, bugüne kadar 3 milyar 374 milyon kitap dağıtıldığını hatırlatarak, "2021 yılından sonra da bu hizmet aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.

"Bakanlık okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını yasakladı"

Bakanlık tarafından yardımcı kaynakların ücretsiz dağıtılması çalışmasına değinen Özer, yardımcı kaynak konusunun yıllardan beri kamuoyunda tartışmalara yol açan bir husus olduğunun altını çizdi.

Özer, Bakanlığın okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını yasakladığını hatırlatarak, ders kitabı haricindeki tüm kaynakların öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Son günlerde yardımcı kaynakların velilere zorla aldırıldığı konusunda kamuoyunda haberlerin yer aldığını anımsatan Özer, tüm il milli eğitim müdürlüklerinin ve okulların, öğrencilere yardımcı kaynak aldırılmamasına yönelik uyarıldığını aktardı.

Mahmut Özer, yardımcı kaynak desteği için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece LGS ve YKS sınavlarına hazırlık için değil, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde etkinlikten ayrıntılı fasiküllere kadar, yani mevcut öğrenmenin yan takviye destekleyici materyaller ile desteklenmesiyle ilgili bir adım attık. Ekim ayının ilk haftasında web sitemizden 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleriyle ilgili etkinlik kitaplarının fasiküllere kadar, LGS ve YKS'deki sınav sorularına kadar çok kapsamlı ve çok nitelikli kaynakları öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin erişimine açtık, bunlara ücretsiz olarak erişimini kolaylaştırdık."

"Ders kaynakları ve yardımcı destekleyici materyallerin dağıtımıyla ilgili yönerge hazırladık"

Bugünden itibaren yeni bir adım daha attıklarını, ders kaynaklarının ve yardımcı destekleyici materyallerin dağıtımıyla ilgili yeni yönerge hazırladıklarını duyuran Özer, şöyle devam etti:

"Bir taraftan ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ederken, diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı destekleyici öğretim materyallerinin ve yardımcı kaynakların dijital ortamda ücretsiz erişimini artırırken, diğer taraftan da basılarak tüm okullara, tüm sınıflara dağıtılmasıyla ilgili karar aldık. Bir yönerge değişikliğine gidiyoruz. Kasım ayından itibaren de bunu uygulamaya geçiriyoruz. Aslında bunu, bu ay içerisinde uygulamaya geçirdik, ama tüm illerde ilk defa kasım ayından itibaren uygulamaya geçireceğiz. Biliyorsunuz bir hafta önce Ağrı'ya gitmiştim. Ağrı'da 140 bin öğrencimiz var. 140 bin öğrencinin tamamına bu hazırlamış olduğumuz kaynakları, o gün itibarıyla eriştirdik."

"Tüm öğrencilerimizi bu süreç içerisinde destekleme mecburiyetimiz var"

Herhangi bir okul yöneticisi ve öğretmenin yardımcı kaynak alımına zorlamaya hakkı olmadığını yineleyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğrencilerimizi bu süreç içerisinde destekleme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için de fırsat olarak değerlendirdik. Bu iki boyutlu devam edecek. Bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmeyle ilgili destekleyici materyal olarak hizmet edecek diğer taraftan her ayın başında bunları dijital olarak ücretsiz erişime sunarak ve basılı olarak tüm illere, okullara dağıtarak yıllardan beri kronik olan problemin rehabilitasyonuyla ilgili çok önemli bir adım atacağız."

Yardımcı kaynaklarla ilgili hazırlığı çok deneyimli uzman bir kadronun yönettiği bilgisini veren Özer, "Temel eğitimden ortaöğretime, özel eğitimden mesleki eğitime kadar yıllardan beri yardımcı kaynak, soru bankası, fasiküller, etkinlik kitaplarını hazırlayan ekip, her geçen gün kapasitesini artırarak ülkemizin gençlerinin eğitim kalitesini artırmayla ilgili inanılmaz bir kaynak havuzu oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak
Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak
Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak
Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, AK Parti, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika
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