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TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası törenle açıldı - Son Dakika

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası törenle açıldı

16.10.2021 18:57
TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası törenle açıldı

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası törenle hizmete açıldı.

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası törenle hizmete açıldı.

Program kapsamında kente giden TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu'nu Kahramanmaraş Havalimanı'nda karşılayan dernek üyeleri, yaklaşık 300 araçlık konvoyla şehirde tanıtım turu attı.

Daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki il başkanlığı binası önüne gelen üyeler burada kurban kesti.

Tanrıkulu, burada, dünyanın göz bebeği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Bizler TÜMKİAD ailesi olarak bugün bu tabloda görüyoruz ki her siyasi partinin temsilcileri burada olabiliyor. Bu devletin, milletin birliğe ve beraberliğe, biz olmaya ihtiyacı vardır. Bizler yola çıkarken 17 yıl önce birikimimizi ve emeğimizi ortaya koyduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Her yönüyle karşımızda güçlü bir devlet var ama maalesef ülkemizde sivil toplum kuruluşları (STK) siyasi taraf oldu."

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık da kentte yaklaşık bir yıldır faaliyet gösterdiklerini ve dernek binası açılışının salgın sebebiyle ertelendiğini belirtti.

Törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Şen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile dernek üyeleri ve ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş Havalimanı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası törenle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası törenle açıldı - Son Dakika
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