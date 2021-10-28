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TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika

TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

28.10.2021 16:34

EDİRNE'de yaşanan kuraklıkla birlikte debisi düşen Tunca Nehri'nin rengi yeşile büründü, yüzeyinde çöp öbekleri oluştu.

EDİRNE'de yaşanan kuraklıkla birlikte debisi düşen Tunca Nehri'nin rengi yeşile büründü, yüzeyinde çöp öbekleri oluştu.

Kentte mevsim yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle tarım arazilerin sulanmasında kullanılan ve kentin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nde su debisi saniyede 9 metreküp/saniyeye kadar düştü. Nehrin bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu. Turistlerin ilgi gösterdiği Tunca Nehri Köprüsü'nün bulunduğu noktada nehir, piknikçilerin attığı çöplerle kaplandı, kirli akan suyun bazı bölümleri de yeşile döndü. Gezmeye gelen ve bölgede balık tutanlar ise nehrin bir an önce temizlenmesini istedi.

'BU EDİRNE'NİN AYBI, UTANIYORUZ'

Tunca Nehri'nden balık tutan Nail Ertan, "Tunca Nehri'ne gelen geçen suya çöp atıp pisletiyor. Bu Edirne'nin ayıbı. İstanbul'dan ve çevre illerden gelenler oluyor, utanıyoruz. Buraya balık tutmaya geliyorum ve sabahları bazen temizlik yapıyoruz ama yine atılan atıklarla aynı hale geliyor. Buraya çöp atmasınlar, nehrimizi kirletmesinler, balıkların yaşamı da tehdit altında" dedi.

Tunca Nehri kenarında atık toplayan 2 çocuk babası Enver Karabacak, suyun atılan çöplerle kirletildiğine dikkat çekti. Karabacak, "Nehir kenarları ve suyun içinde gereğinden fazla çok çöp var. Biz sağdan soldan topladığımız çöpleri geri dönüşüme kazandırıyoruz ama suya atılanları toparlayıp geri dönüştüremiyoruz. Su ya atılan atıklar canlılara da zarar veriyor. Burada insanlarımız biraz sağlıklı ve mantıklı düşünürse o çöpleri poşete koyup bir kenara bırakırsa biz onu alır hem geri dönüşüme kazandırırız hem de canlıları korumuş oluruz" diye konuştu.

'SUDA EN ÇOK PLASTİK VE CAM ATIKLARI VAR'

Nehirde en çok plastik ve cam içecek atıkları olduğunu ifade eden Karabacak, "Nehri temiz tutmak bizim insani görevimiz. Biz bu atıkları almasak bile belediyede çalışan çöp toplayan arkadaşlar bu atıkları alır. İnsan olarak duyarlı olup çöplerimizi suya atmasak daha mutlu oluruz. Daha iyi bir temiz çevre ve temiz bir nehrimiz olur. Bu nehrimizin değerini bilmemiz gerekiyor ama maalesef insanlarımız buranın değerini bilmiyorlar. Biliyorlarsa, bilinçsiz atıyorlar. Suda en çok plastik ve cam atıkları var. Nehir içine atılan atıkları toplayıp geri dönüştüremiyoruz. Bu nehir bizim, memleket bizim neden kirletelim. Temiz tutmak daha güzel hem canlıları korur hem de çevre kirliliğini de önlemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Tunca Nehri, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCA NEHRİ ATIKLARLA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ - Son Dakika


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