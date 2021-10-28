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Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oluyor - Son Dakika

Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oluyor

28.10.2021 09:03
Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oluyor

Tunca Nehri'ndeki kirlilik ve civarda vakit geçirenlerin çöplerini suya atmaları tepki topluyor.

Tunca Nehri'ndeki kirlilik ve civarda vakit geçirenlerin çöplerini suya atmaları tepki topluyor.

Nehrin debisi yaz aylarındaki kuraklık ve sonbahar yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle düşük seyrederken, su yatağında biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Bu kirli ortamda nehir kenarında vakit geçirenlerin de çöplerini suya atıyor olması tepkilere neden oluyor.

Balık tutan vatandaşlardan Adem Kaya, AA muhabirine nehre çöp atmanın akılla ve ahlakla bağdaşmayacağını belirtti.

Boş zamanlarında nehre balık tutmak için geldiğini anlatan Kaya, kirlilik nedeniyle balıklarda ağır bir koku olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tunca Nehri çok güzel ve keşfedilmesi gereken bir yer. Ancak kirlilik çok kötü durumda. Suyun üzerindeki kirliliğin farkındayız, şişeler, poşetler, çöpler nehre atılmış durumda. Halkımızı bilinçlendirmemiz lazım, suyumuza değer vermeliyiz, bu mirası korumalıyız."

Aydın Yıldız ise nehre gelişigüzel atılan çöplerin kirlilik oluşturduğunu vurguladı.

Nehrin temizlenmesinin istediklerini dile getiren Yıldız, vatandaşların da çevreyi koruması gerektiğini ifade etti.

Tunca Nehri, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunca Nehri'ne atılan çöpler kirliliğe neden oluyor - Son Dakika


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