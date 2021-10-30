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Tunceli'de benekli semender görüntülendi - Son Dakika

Tunceli'de benekli semender görüntülendi

30.10.2021 15:40

- Tunceli'de benekli semender görüntülendi Tunceli'de nesli azaldığı için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.

- Tunceli'de benekli semender görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de nesli azaldığı için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde Yusuf Yiğit isimli vatandaş, Türkiye'de endemik bir semender türü olan benekli semenderi görüntüledi.

Bağ evinde bulunduğu sırada yağmurun kesilmesiyle semenderin ortaya çıktığını belirten Yiğit, "Yanımda bulunan cep telefonumla çektim. Daha sonra suya doğru giderek gözden kayboldu. Araştırınca Türkiye'de endemik bir tür olduğunu ve koruma altında bulunduğunu öğrendim" dedi.

Tunceli'de benekli semender görüntülendi
Tunceli'de benekli semender görüntülendi
Tunceli'de benekli semender görüntülendi
Tunceli'de benekli semender görüntülendi

Türkiye, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de benekli semender görüntülendi - Son Dakika


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