Üye Girişi
Tunceli'de dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

Tunceli'de dağ keçileri böyle görüntülendi

30.10.2021 19:42

Tunceli'de dağ keçileri böyle görüntülendi Tunceli'de dağların zirvelerinde yaşadıkları için görüntülenmeleri son derece zor olan dağ keçileri Mustafa Yılmaz isimli doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Tunceli'de dağ keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de dağların zirvelerinde yaşadıkları için görüntülenmeleri son derece zor olan dağ keçileri Mustafa Yılmaz isimli doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğa tutkunu fotoğrafçı Mustafa Yılmaz, arazide yürüyüş yaptığı esnada sayıları 4'ü bulan dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Bunun üzerine Yılmaz, dağ keçilerinin zorlu dağ tırmanışını görüntüledi. İnsanların tırmanmalarının imkansız olduğu dağlık arazide dağ keçilerinin tırmanışları saniye saniye kaydedildi. Doğal güzelliklere dağ keçilerinin dahil olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, "Tunceli Çemişgezek ilçesi sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan renk cümbüşü her zaman doğa fotoğrafçıları için önemli lokasyonlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Doğal güzelliklerine dağ keçilerinin de dahil olması hem doğa hemde yaban hayatı fotoğrafçıları için bu bölgenin cazibesini daha da artırmaktadır. Elazığ'da yaşayan ve hobi amaçlı doğa fotoğrafçılığı yapan biriyim. Çemişgezek ilçesinde dağ keçilerini en son fotoğraflayanlardan biri oldum. Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayına su içmek amacıyla gelen dağ keçilerinin fotoğraflarını çektim" dedi.

Dağ keçilerini gördüğü için heyecanlandığını ifade eden Yılmaz, "Dağ keçilerini görünce çok heyecanlandım ve onları fotoğraflamak için izini patika yollardan takip ettim. Özellikle 3 yavru ve bir anne dağ keçisinden oluşan bir ailenin fotoğraflarını çekmenin verdiği mutluluk tüm yorgunluklarımı giderdi" diye konuştu.

Mustafa Yılmaz, Yılmaz Dağ, Çemişgezek, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi 19:32 Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi Bakan Soylu: POMEM mülakat sonuçları 2 gün içerisinde açıklanacak 18:59 Bakan Soylu: POMEM mülakat sonuçları 2 gün içerisinde açıklanacak Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var 18:40 Bakan Soylu'dan seçim anketçilerini terse düşürecek sözler: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde 17:08 Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe, Konya'da kabusu yaşıyor! Taraftar ne Ali Koç'u ne de Pereira'yı artık istemiyor Fenerbahçe, Konya'da kabusu yaşıyor! Taraftar ne Ali Koç'u ne de Pereira'yı artık istemiyor         
19:43
Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık         
19:17
Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı         
18:44
Konya'da gol yağmuru! 10 dakikada fark 2'ye çıktı Konya'da gol yağmuru! 10 dakikada fark 2'ye çıktı         
17:48
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 19:47:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement