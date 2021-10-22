Göçük tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Tunceli'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında göçük yaşanan betonarme bir binanın enkazında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyesi 20 kişi, afetlere karşı teorik bilgilerini tazelemek ve tecrübelerini arttırmaya yönelik 5 günlük bir eğitim aldı.

Eğitim sonunda senaryo gereği Moğultay Mahallesi Değirmen Sokak'taki iki katlı betonarme bir binada, kentsel dönüşüm çevresinde yapılan yıkım ve enkaz kaldırma işlemi sırasında göçük meydana geldi.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD, MUDAK, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ekipler daha sonra enkaz altında kaldığı belirtilen yaralı 3 kişiyi, göçük altından çıkararak sedyeyle ambulansa taşıdı.

AFAD gönüllülük koordinatörü Özgür Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 2 yıldır gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına saha eğitimleri verildiğini söyledi.

Aydoğdu, kentte 500 AFAD gönüllüsünün bulunduğunu belirterek, "Bugün de Munzur Arama Kurtarma Derneğine 5 günlük bir eğitim verdik ve sonrasında bugün bir göçük tatbikatı yaptık ve gayet başarılıydılar. Bu eğitimlerimiz de belirli periyotlarda devam edecek." dedi.

Munzur Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Bidav ise 3 yıldır kentte faaliyet yürüttüklerini ve derneğin 80 üyesi olduğunu dile getirdi.

AFAD'ın desteğiyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev aldıklarını ifade eden Bidav, "Elazığ depremi olmak üzere buradaki doğada arama kurtarma faaliyetlerinin hemen hepsine katıldık. Elazığ depreminde özellikle bir deneyim edindik ve yine AFAD tarafından bize eğitimler de verildi. Bu eğitimleri pekiştirmek ve akredite olmak için yeniden eğitimler aldık. Bugün burada görev alan arkadaşlar 20 kişilik bir birimden oluşuyor. Bu arkadaşlar bölgemizde afet olaylarına acil müdahale etmek için eğitilecek ve gerekli donanımları kazanacaklar." dedi.