İkinci doz aşısını yaptıran öğrenciye bir çift ayakkabı hediye - Son Dakika

Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Valiliğin başlattığı "Aşını Ol Hediyeni Al" kampanyası kapsamında ikinci doz aşısını yaptıran olan lise öğrencilerine ayakkabı hediye edildi.

Aşılamada yüzde 73,8 oranla mavi kategoriye geçmeye yaklaşan kentte başlatılan kampanyaya katılan 11 öğrencinin ödüllendirilmesi için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ikinci doz aşısını olan tüm öğrencilere hediye sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bugün ikinci doz aşısını olan gençlerimize hediyelerini verdik. Hedefimizde sağlıklı, sağlık açısından daha güvenli bir Tunceli var. Gençlerimize teşekkür ediyorum, önderlik yaptılar." dedi.

Lise öğrencisi Rojin Yollu ise ikinci doz aşısını yaptırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Öğrencilerden Melisa Aktaş da herkese aşı olma çağrısında bulundu.