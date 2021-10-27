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Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi

27.10.2021 12:22
Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 9 kişiye idari işlem uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 9 kişiye idari işlem uyguladı. İncelemelerde 14 adet ölü keklik ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak avcıların tespit edilmesi için de çalışmalara hız verildi. Denetimler kapsamında ekipler, Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 9 kişiye idari işlem uygularken 14 ölü keklik ele geçirdi.

Denetimlerin sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi
Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de kaçak avlanan 9 kişiye ceza kesildi, 14 ölü keklik ele geçirildi - Son Dakika
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