Tunceli'de örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kısa süre içerisinde ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Demirkapı köyü bölgesinde henüz bilinmeyende bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ