Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu

Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu.

Tunceli'de parkta erkek cesedi bulundu. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Örenönü Tabiat Parkı'na giden vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin B.D. ye ait olduğu tespit edildi. B.D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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