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TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ - Son Dakika

TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ

01.11.2021 14:16

TUNCELİ'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı.

TUNCELİ'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı.

Tunceli'de akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için kent merkezinde bir araya gelen taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası önüne geldi. Taksiciler burada kontak kapatarak açıklama yaptı. Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, 'Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok' dedi.

TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ
TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ
TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ
TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ

Esnaf ve Sanatkarlar, Akaryakıt, Protesto, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE TAKSİCİLERDEN KONVOYLU 'AKARYAKITA ZAM' EYLEMİ - Son Dakika


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