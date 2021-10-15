TUNCELİ'DE TURİST AKINI BİTTİ, VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇTİ - Son Dakika

DOĞAL güzellikleriyle öne çıkan yaz aylarında 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 85 bin nüfuslu Tunceli'de, turizm sezonunun bitmesiyle birlikte vaka oranları da düşüşe geçti. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, 'Ekim ayının başında turistler daha az gelmeye başladı ve vaka sayılarımızda düşüş gerçekleşti' dedi.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur gözeleri, Yüksek rakımlı dağları, tarihi yapıları, su sporları merkezi ve keşfedilmemiş güzellikleriyle doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Tunceli, yaz aylarında hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen doğaseverleri ve dağcıları ağırlıyor. Hazirandan ekim ayına kadar kente Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) kayıtlarına göre farklı il plakasına sahip 500 bin araç giriş yaptı, yurt dışı ve yurt içinden de 1 milyon turist ziyaret etti. 85 bin nüfuslu kentte artan ziyaretçi sayısıyla birlikte koronavirüs vakaları da artış gösterdi. Turizm sektörünün bitmesiyle birlikte nüfus yoğunluğundaki azalma da vaka oranlarına yansıdı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre eylül ayının başlarında haftalık 100 binde 153,40 olan vaka sayısı şimdilerde 119,84'e düştü.

'MAVİ' KATEGORİYE YAKIN İLDE, AŞI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Tunceli Valiliği koordinesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında vaka sayılarının artmasıyla aşı ve saha çalışmalarına ağırlık verdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında gençleri aşıya teşvik etmek için 'Aşını ol hediyeni al' kampanyası, yetişkinleri teşvik etmek için de hastane bahçesinde fidan dikilmeye başlandı.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte 7 bin öğrenci il dışından kente geldi. Üniversite yurtlarında da öğrencileri aşılamak için aşı stantları kuruldu ve talep üzerine buralarda aşılamalar yapılmaya başlandı. İl genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ortaokul ve liselerde ise 12 yaş ve üzeri öğrencilerin velilerine aşılama hakkında bilgi toplantıları da yapılıyor.

YOĞUN BAKIMDA 3, COVİD SERVİSİNDE İSE YATAN 4 HASTA VAR

Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde 93 bini BioNTech, 43 bini de Sinovac olmak üzere toplam 136 bin aşı yapıldı. İkinci doz aşılamada yüzde 73,3 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olan kentte Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan 3, serviste ise 4 hasta var ve hastaların tamamı aşılarını yaptırmayan kişilerden oluşuyor.

'EN AZ BİR MİLYON VATANDAŞ İLİMİZE GELDİ VE VAKALARIMIZDA ARTIŞ OLDU'

İl ve yurt dışından kentin doğal güzelliklerini görmek için en az 1 milyon turistin geldiğini ve bununla beraber vakalarda artış yaşandığını belirten İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, 'Yaz aylarının başlamasıyla birlikte ilimize yoğun bir ilgi vardı, her gün tur otobüsleri şehre giriş yapıyordu ve yurt dışından ve batı illerinden bir çok turist geliyordu. Turistlik bir şehir ve doğal güzellikleri çok fazla. Bu doğal güzellikleri de görmek için çok sayda vatandaş geliyor. En az 1 milyon vatandaşımız dışarıdan gelerek ilimizi ziyaret etti. Bundan dolayı da vaka artışımızın olması doğal bir durumdu. Turistlerin geldiği dönemde özellikle ağustos ayının başlarında vaka artışlarımızda artış yaşandı. Ekim ayının başında turistler daha az gelmeye başladı ve vaka sayılarımızda düşüş gerçekleşti. Turistlerin gitmesi ve aşılama çalışmalarına hız verilmesiyle birlikte ilimizdeki vaka sayılarında düşüş gerçekleşti" dedi.

'AŞILAMADA MAVİYE ULAŞIYORUZ'

Özdemir, önümüzdeki hafta çift doz aşılamada mavi kategoriye ulaşacaklarını belirterek şunları söyledi:

'Şu anda aşılama çalışmalarında özellikle ikinci dozda yüzde 75'lik bir orana yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki hafta çift dozda mavi kategoriye geçeceğiz. Okulların açılmasıyla vaka artışımız olacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinde vaka artışında yüzde 30'luk bir oranla artış var. Bu konuda da sık sık taramalarımızı yaparak kontrol altına almaya çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin yoğun bir talebi oldu. İlimize yoğun bir üniversite öğrencisi geldi, bu çocuklarımıza da üniversite girişinde aşı stantları kurduk, numune vermek isteyenlere de yardımcı olduk. KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize akşam saatlerinde özellikle yurda dönüşlerinde stantlarımızı kurarak bilgiler verdik ve oralarda aşılamalar yaptık. Öğrencilere de çok teşekkür ediyoruz onlar da aşı konusunda isteklilerdi. İlimizde kısa sürede vaka sayılarımız düşecektir."