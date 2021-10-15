Tunceli sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Tunceli sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan ormanlık alanlar, sonbaharın renkleri ile görsel şölen sunuyor. Renk cümbüşü yaşanan bölgede adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye'de sonbahar mevsiminin en iyi yaşandığı yerlerden biri olan Tunceli'nin Pülümür ilçesi ormanları, bu mevsimde rengarenk oldu. Orman içerisinde bulundurduğu meşe, ceviz, kavak, badem, karaağaç, çam, ve yemiş gibi ağaçlarının farklı tonlardaki renkleriyle adeta bir görsel şölen sunuyor. Ormana gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar, bölgede bir yandan bol oksijenli havayı solumanın keyfini yaşarken diğer yandan da bol bol fotoğraf çekerek manzarayı karelerine yansıtıyor.

Pülümür'deki doğa harikasının hiçbir yerde olmadığını belirten Kazım Dikmen isimli vatandaş, "Ne Karadeniz'de ne Ege'de ne de güney bölgemizde vardır. Son bahar gelince ormanda her biri bir renk alıyor. Biri kırmızı, biri sarı, bir yeşil olmak üzere her ağaç renk alıyor. Buranın doğası çok farklıdır. Geçen hafta Tunceli, Elazığ, Bingöl'den en az 200 kişi tur düzenleyip geldiler. Doğa ve hava güzel. Nefesi kesilenin buraya gelince açılıyor. Uykusu gelmeyen gelir rahat uyur. Doğa harikası bir yer oksijen bol" dedi.

Bölgede sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığını kaydeden Haydar Gül, "Bölgemiz sonbahar aylarında rengarenk oluyor. Köyün doğal güzelliği daha da farklılaşıyor. Ben tüm ülkemizin böyle doğal güzelliği olsun istiyorum. İnsanlarımız bulunduğu bölgelerde gezsinler. Son aylarda buralara ve bölgeye oldukça yoğun bir ilgi var. Her renkten ağaç var. adeta tablo şeklinde bir doğa güzelliği var. Geçen yıl ben İskenderun Belediyesine yaklaşık 250 kilogram meşe palamudu götürdüm. Doğacıyım diyen arkadaşlarda gelsinler yine meşe palamudu toplayıp Türkiye'nin yangın bölgelerine göndersinler. Orada ağaçların yeşermesini sağlasınlar. Bizim doğaya böyle bir borcumuz var" diye konuştu.