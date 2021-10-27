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Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

27.10.2021 16:54
Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Tunceli Valiliği, kendilerini Tunceli Valisi olarak tanıtıp para isteyen şahıslar konusunda vatandaşları uyardı.

Tunceli Valiliği, kendilerini Tunceli Valisi olarak tanıtıp para isteyen şahıslar konusunda vatandaşları uyardı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı şahısların telefondan iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Tunceli Valisi olarak tanıttıktan sonra para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 acil hattına bildirmeleri dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır" denildi. - TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Dolandırıcılık, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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