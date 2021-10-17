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Tunus açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.10.2021 17:52
Tunus açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus Sahil Güvenlik Birimi tarafından Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 31 kişinin kurtarıldığı, 2'sinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Sahil Güvenlik Birimi tarafından Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 31 kişinin kurtarıldığı, 2'sinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nabil iline bağlı Kaliba kentindeki düzensiz göç girişiminin Sahil Güvenlik ekiplerince engellendiği ve operasyonda 7 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Ayrıca El-Mehdiyye ilinin yaklaşık 10 kilometre açıklarında bir teknenin alabora olduğu ifade edilen açıklamada, teknede bulunanlardan 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada kayıp 21 düzensiz göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından El-Munastır ilinde düzenlenen operasyonda ise Afrika ülkelerinden farklı uyruklara sahip kişilerin de olduğu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Sahil Güvenlik, Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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