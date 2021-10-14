Tunus açıklarında alabora olan tekneden 17'si kadın 123 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus açıklarında farklı Afrika ülkelerinden 123 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sefaks'ın Kerkene Adası açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu 17'si kadın toplam 123 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, göçmenlerin 16-40 yaş arasında oldukları belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından göçmen merkezlerine gönderilecekleri bildirildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.