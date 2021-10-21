Tunus Başbakanı Buden, Libyalı mevkidaşı Dibeybe ile telefonda görüştü - Son Dakika

Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunus Başbakanlığından, Buden ile Dibeybe'nin telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya Başbakanı Dibeybe'nin Tunus'ta kurulan yeni hükümet dolayısıyla Buden'i tebrik ettiği belirtildi.

Tunus'un da Libya'da aralık ayında seçimlerin yapılabilmesi için destek sözü verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşliğe ve karşılıklı dayanışmaya dayanan iş birliğinin stratejik ortaklık düzeyine gelmesi için karşılıklı temennilerde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurduğu, başbakanı azlettiği bir dizi olağanüstü kararlar almıştı.

Bu kararların ardından Said'in yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Necla Buden Ramazan, 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.