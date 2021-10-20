Tunus Cumhurbaşkanı Said, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tunus'un içinden geçtiği tarihi süreçteki destekleyici tutumundan dolayı Ebu Gayt'ın ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Arap Birliğinin Tunus'un ulusal egemenliğini destekleyen tutumundan övgü ile söz edilen açıklamada, "Kardeş ve dost ülkeler ile iş birliğini güçlendirme ve Arap ülkelerinin egemenliklerini koruma noktasındaki karşılıklı destek istikrarın pekişmesine katkıda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Ebu Gayt'ın Tunus'un demokratikleşme süreci ve bu yolda alınan önlemelerin önemine değindiği ve Tunus'un güçlü bir ülke inşa etme yolunda ilerlemesi temennisinde bulunduğu aktarıldı.