Tunus Cumhurbaşkanı Said, Katar Emiri Al Sani'yi ülkesindeki ilk parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi ülkesinde ilk defa gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden dolayı kutladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra gerçekleşen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Said'in, Al Sani'yi yapılan parlamento seçimlerinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkisinin gözden geçirilerek daha ileri taşınması noktasında hemfikir kalındığı kaydedildi.

Katar'da Şura Meclisi'nin tarihi 1972 yılına kadar uzanıyor. Meclis, 19 Nisan 1972'de ülkedeki temel yapıları düzenleyen değişiklerle oluşturuldu.

Katar'da yasama organı olarak görev yapan Şura Meclisi, Bakanlar Kurulu tarafından yönlendirilen kanun tasarılarını, siyasi ve ekonomik genel politikayı, ülke bütçesini ve bu meselelere dair tavsiyeleri tartışıyor.

Eski yapıya göre 45 kişilik Meclis'in tümünü Katar Emiri atıyordu. Yeni düzenlemeyle demokratik bir adım atan Katar'ın Şura Meclisi'nde yer alacak milletvekillerinin 30'unu Katar halkı seçecek, 15 üyeyi ise Katar Emiri atayacak.

Şura Meclisi seçimleri, Körfez ülkesindeki siyasi sürece halkın katılımını genişletmeyi hedefleyen bir adım ve demokrasiyi güçlendirme çabalarının bir parçası olarak kabul ediliyor.