Tunus Dışişleri Bakanı el-Cerendi'den demokrasi vurgusu - Son Dakika

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, ülkesinin demokratik yaklaşımına bağlı olduğunu, hukuka ve kurumlara dayalı istikrarlı bir devletin temellerini atıldığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Cerendi, ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lempert ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Cerendi, ülkesinin demokratik yaklaşımına bağlı olduğunu, hukuk ve kurumlara dayalı istikrarlı bir devletin temellerinin atıldığını belirttiği görüşmede "Yeni hükümetin kurulması, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Tunus halkının demokratik gidişatı düzeltme taleplerine cevap niteliğindeki ilk önemli adımıdır" dedi.

"Cumhurbaşkanı'nın, Tunus'un ortaklarına güvence verecek adımların geri kalanını açıklayacaktır" ifadesini kullanan Cerendi, bu düzeltme süreci tamamlanana dek ülkesine destek verilmesinin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Lempert, "Tunus Amerikan ilişkilerinin önemini ve gücünü" vurguladı.

ABD'li yetkili Lempert, ülkesinin mevcut zorluklarla mücadelede Tunus'a destek vermek, kalkınma ve yapısal reformlarda ilerlemesine yardımcı olmak konusunda istekli olduğunu vurguladı.

ABD Kongresi, 14 Ekim'deki oturumunda Tunus'taki siyasi durum hakkında uzman görüşleri dinlemiş ardından ülkedeki demokratik durumun tehdit altında olduğu ve tehlike barındırdığı uyarısı yapmıştı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı. Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanının yasama ile yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanına Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Ülkede Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine de 11 Ekim'de göreve başlamıştı.