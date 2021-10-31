Tunus'ta 32. Uluslararası Kartaca Film Festivali başladı - Son Dakika

32. Uluslararası Kartaca Film Festivali, başkent Tunus'ta yapılan açılış töreniyle başladı.

Açılış töreninde konuşan Festival Genel Müdürü Rıza el-Bahi, festivalin "Yaşamayı Hayal Ediyoruz" başlığıyla düzenlendiğini hatırlatarak, "Madem sloganımız hayal etmek, o zaman sorunları bir kenara bırakalım ve hayal etmeyi sürdürelim." diye konuştu.

Festivale hazırlanırken birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Bahi, yılmadan, ciddiyetle sinemanın sesini duyurmak için en iyi ve en güzel filmleri seçtiklerini söyledi.

Çadlı Muhammed Salih Harun'un yönettiği, gelişmekte olan dünyada kadın haklarına yönelik ihlallerin konu alındığı "Kutsal Bağlantılar" festivalin açılış filmi olarak gösterildi.

Açılış töreninde, sinemaya verdikleri katkıdan dolayı Mısırlı sanatçı Neliy Kerim, Lübnanlı yapımcı Sadık Enver el-Sabah, Tunuslu film eleştirmeni Hamis el-Hayati ve Senegalli film eleştirmeni Baba Diyab'a "Altın Tanit" ödülü verildi.

Ayrıca, törende geçen yıl şubat ayında hayatına kaybeden Tunuslu yönetmen Müfide et-Telatli için saygı duruşunda bulunuldu.

6 Kasım'a kadar devam edecek festivalin yarışma bölümünde 18'i uzun, 36'sı kısa metrajlı olmak üzere toplam 54 film yarışacak.