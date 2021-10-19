AB ve ABD'ye karşı "dış müdahale" protestosu - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarının ardından yurtdışından yapılan açıklamalar protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Said'in aldığı olağanüstü kararlar ile tüm yetkiyi elinde toplamasının ardından yurtdışından yapılan açıklamaları "dış müdahale" olarak değerlendiren göstericiler, Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşıtı sloganların atıldığı gösteride, AB ve ABD'nin 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından yaptığı açıklamalar ve aldıkları tutum protesto edildi.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Mağrip Stratejik Araştırmalar Ağı Koordinatörü Slah Davudi, "AB ve ABD'nin Tunus'un içişlerine karışmalarını protesto etmek için toplandık. Tunus bağımsız ve özgür bir ülkedir, içişlerimize herhangi bir dış müdahalenin olmasına karşıyız. Kendilerini kardeş veya stratejik ortak olarak tanımlayan ülkelerin kanunlarımıza ve anayasamıza saygı göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Geçtiğimiz perşembe günü, ABD Tunus Büyükelçisi'ni kabul eden Cumhurbaşkanı Said, Tunus'un siyasi durumunun tartışılmak üzere ABD Kongresi gündemine alınmasından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Ayrıca geçtiğimiz cuma günü, Avrupa Parlamentosu'nda, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının Tunus'taki demokratik ve siyasi sonuçları değerlendirilmiş ve Tunus'un iç durumunu incelemeye almak üzere bir oturum düzenleme kararı alınmıştı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.