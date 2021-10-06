Tunus'ta askeri helikopter düştü: 3 ölü - Son Dakika

Tunus'un Gabes vilayetinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Zekri, ülkenin güneydoğusundaki Gabes vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Kazada 3 askerin hayatını kaybettiğini belirten Zekri, "Kazanın nedenlerini belirlemek için olay yerine askeri bir teknik ekip gönderildi" dedi. Sözcü Zekri, kazanın gece saatlerinde askeri tatbikat sırasında meydana geldiğini ifade etti. - TUNUS