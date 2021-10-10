Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarına karşı düzenlenecek protestolara geniş katılım bekleniyor - Son Dakika

Tunuslu aktivist ve anayasa hukuku profesörü Cevher bin Mübarek, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarına karşı yapılacak protestolara büyük katılım beklediğini söyledi.

Bin Mübarek, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamasına karşı olan "Darbe Karşıtı Vatandaşlar Hareketi"nin çağrısıyla bugün yapılacak gösterilerle ve Tunus'taki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Said'in hukuka aykırı, "meşru olmayan ferdi kararlarla Anayasa'yı askıya aldığını, darbe sürecinde kendisine uyum sağlaması ve talimatlarını uygulaması için yargı makamlarına korkunç bir şekilde baskı uyguladığını" savunan Bin Mübarek, bunun yargının bağımsızlığına açıkça müdahale olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Said'in arkadaşı olduğunu, 2019'daki seçimlerde onu desteklediğini dile getiren Bin Mübarek, "Hiçbir zaman kendi çıkarlarımı düşünmedim. Yönetimin kölesi olmadım. Bu nedenle darbeye karşı olduğumu ilan ettim." dedi.

"Said'in kendine muhalefet edenleri iş birlikçi olarak gördüğünü, muhaliflerine ihanet ettiğini" belirten Bin Mübarek, Kays'ın aldığı olağanüstü kararlara karşı Darbe Karşıtı Vatandaşlar Hareketinin çağrısıyla başkent Tunus'taki 5. Muhammed Caddesi'nde protestolar düzenleneceğini söyledi.

Sivillerden oluşan, çeşitli siyasiler, aktivistler ve parti destekçilerini de barındıran Hareketin, Said'in kararlarına karşı protestolar için sosyal medya aracılığıyla kurulduğunu dile getiren Bin Mübarek, Hareketin çağrısıyla bugün yapılacak gösterilere geniş katılım beklediğini ifade etti.

Bazı kesimlerin bu Hareketi Nahda Hareketi partisiyle ilişkilendirmeye çalışarak imajını zedelemeyi hedeflediğini aktaran Bin Mübarek, Hareketin bağımsız ve sivillerden oluştuğunu, protestolara tüm siyasi partilerden temsilcilerin de katılabileceğini belirtti.

"Yönetim, özgürlükleri hedef alıyor"

Tunus'ta özgürlüklerin giderek kısıtlandığını kaydeden Bin Mübarek, şöyle devam etti:

"Hak ve özgürlükler, yalnızca demokratik ülkelerde garanti altına alınır. Yönetim, özgürlükleri hedef alıyor. Bugün hukuki gereklilikleri olmadan, yargılanmadan ev hapsinde tutulan kişiler, evlere gece baskınları, gelişigüzel seyahat yasakları görüyoruz.

Sivillerin, basın mensuplarının ve siyasilerin askeri mahkemelere sevk edildiğine tanık oluyoruz. Göstericilere baskılar yapıldığını görüyoruz. Tank sesleri altında reformlardan bahsetmek mümkün değil. Ordu geri çekildiğinde hukuk devletine dönebilir, Tunus'un reformu için masadaki fikirleri konuşabilir, tartışabiliriz."

Tunus'ta aktif siyasi kesimlerin birleşmesi çağrısında bulunan Bin Mübarek, "Tunus sokakları, toplantı salonlarından ziyade muhalif hareketleri birleştirme gücüne sahip." diye konuştu.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.