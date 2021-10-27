Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin televizyon kanalı kapatıldı - Son Dakika

Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'ye ait Nesma TV ile yerel Kur'an-ı Kerim Radyosunun izinsiz yayın yaptıkları gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi.

Tunus Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulundan (HAICA) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu medya kuruluşlarının defalarca uyarılmasına rağmen yayın lisansı almamaları nedeniyle kapatma kararının uygulandığı ve yayın teçhizatlarına el konulduğu duyuruldu.

Nesma TV ile HAICA arasında 2014'ten bu yana lisans başvurusu için yazışmalar yapıldığı ancak bir sonuç alınmadığı kaydedilen açıklamada kapatma kararının Kurulun 11 Ekim'deki toplantısında verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Nesma TV için kapatma kararı alınmasında cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kanalın gayriresmi sahibi Tunus'un Kalbi Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Karvi lehine yayınlar yaparak tarafsızlık ilkesine uymamasının da etkili olduğu belirtildi.

Tunus'ta ulusal yayın yapan Nesma TV, 2019'daki seçim sürecinde yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan cumhurbaşkanı adayı Karvi lehine yayınlar yapmıştı.