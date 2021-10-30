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Tunus'ta eski Tarım Bakanı ve 3 bakanlık yetkilisi tutuklandı - Son Dakika

Tunus'ta eski Tarım Bakanı ve 3 bakanlık yetkilisi tutuklandı

30.10.2021 18:51
Tunus'ta eski Tarım Bakanı ve 3 bakanlık yetkilisi tutuklandı

Tunus'ta eski Tarım Bakanı Samir et-Tayyib ve 3 bakanlık yetkilisinin "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Tunus'ta eski Tarım Bakanı Samir et-Tayyib ve 3 bakanlık yetkilisinin "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Bakan Tayyib'i savunan avukatlardan eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaşi, konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karaşi, Tayyib ve onunla beraber gözaltına alınan 3 bakanlık yetkilisinin Tunus Asliye Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Eski bakan Tayyib'in herhangi bir yolsuzluğa veya yasa dışı işe bulaşmadığını iddia eden Karaşi, Tayyib'in bakanlığı süresince görevini layıkıyla yaptığını savundu.

Tayyib ve 7 bakanlık yetkilisi 26 Ekim Salı günü "yolsuzluk" ve "karar para aklama" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Yusuf eş-Şahid hükümetinde 2016-2020 yıllarında Tarım Bakanı olarak görev yapan Tayyib, 2011-2014 yıllarında da Ulusal Kurucu Meclis üyeliği yapmıştı.

Öte yandan 21 Ekim'de Sivil Toplum ve Anayasal Kurumlar Arası İlişkiler Bakanı Mehdi bin Garbiyye de "kara para aklama ve mali yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurup, vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırmış ve yetkilerini genişleten bir dizi olağanüstü karar almıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Bekir Pakdemirli, Yolsuzluk, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta eski Tarım Bakanı ve 3 bakanlık yetkilisi tutuklandı - Son Dakika


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