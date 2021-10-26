Tunus'ta eski Tarım Bakanı ve 7 bakanlık yetkilisi gözaltına alındı - Son Dakika

Tunus'ta bir eski bakan ile 7 yetkilinin "yolsuzluk" şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik ve Mali Yargı Birimi Savcılığının, eski Tarım Bakanı ve 7 bakanlık yetkilisi hakkında mali yolsuzluk ve kara para aklama şüphesiyle gözaltı kararı verdiği ifade edildi.

Açıklamada eski bakanın kimliği belirtilmedi ancak yerel medyada çıkan haberlerde bu ismin Samir et-Tayyib olduğu iddia edildi.

Yusuf eş-Şahid hükümetinde 2016-2020 yıllarında Tarım Bakanı olarak yer alan Tayyib, 2011-2014 yıllarında da Ulusal Kurucu Meclis üyeliği yapmıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurup yetkilerini genişleten bir dizi olağanüstü karar almıştı.