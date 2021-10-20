Tunus'ta Yargı Yüksek Kurulu, yürütme organının "yargıya müdahalesini" reddetti - Son Dakika

Tunus Yüksek Yargı Konseyi (YYK), yürütme organının yargıda "reform" yapmak istemesini "uluslararası hukuk kriterlerinin ihlali" olarak nitelendirdi.

Tunus resmi haber ajansına (TAP) konuşan YYK Başkanı Yusuf Buzahir, "Yargının liste bazında ve yürütme organı (Cumhurbaşkanı ve hükümet) aracılığıyla reform yapılarak arındırılması, uluslararası standartlara aykırı ve ters etki yaratabilecek yanlış bir yoldur." dedi.

Aynı yolun 2012'de denendiğine dikkat çeken Buzahir, YYK'nın her alanda yolsuzlukla mücadele ettiğini ve bunu kurumsal çerçevede ve yasaya uygun bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Ekim ayı başlarında YYK Başkanı Buzahir ile görüşen Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus halkının taleplerinin yerine getirilmesinin ancak adil bir yargı ile gerçekleşebileceğini ve bunun yolunun da yargının arındırılmasıyla mümkün olduğunu kaydetmişti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.