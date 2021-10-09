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Yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi

09.10.2021 23:33

Tunus'ta yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiği ve ilerleyen saatlerde yeni kabinenin kurulacağı duyuruldu.

Tunus'ta yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiği ve ilerleyen saatlerde yeni kabinenin kurulacağı duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bugün yaptığı görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, yeni kurulacak hükümetin ilerleyen saatlerde ilan edileceğini bildirdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Necla Buden Ramazan ve İçişleri Bakanı Rıza Garsillavi'yi ayrı ayrı kabul ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede, hükümet kurma çalışmaları ve ülkedeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Necla Buden Ramazan'a 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Said tarafından hükümeti kurma görevi verildi.

Yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi
Yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi
Yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi
Yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi

cumhurbaşkanı, Hükümet, Kabine, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika


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