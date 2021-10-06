Tunus'ta Zeytune TV'ye polis baskını - Son Dakika

Tunus'ta ulusal yayın yapan "Zeytune" televizyon kanalına sabah saatlerinde güvenlik güçlerince baskın düzenlenerek arama yapıldığı ve birtakım teknik ekipmana el konulduğu duyuruldu.

Zeytune TV'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri ve beraberindeki Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu (HAICA) üyelerince yapılan baskında, stüdyoda bulunan teknik teçhizata el konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Kanalın sunucusu Amir İyad, 3 Ekim Pazar günü, sunuculuğunu yaptığı programda "Cumhurbaşkanı Kays Said'e hakaret ettiği" gerekçesiyle askeri mahkemece tutuklanmıştı.

Tunus'ta radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen HAICA, "lisanssız olduğu için yasa dışı yayın yaptığı" iddiasıyla Zeytune televizyonu aleyhinde birçok defa yargıya başvurmuştu.