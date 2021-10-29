Tunus'taki Nahda Hareketi: Cumhurbaşkanlığı, demokratik cumhuriyet sisteminin temellerini sarsmaya çalışıyor - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanlığı makamının yasama, yürütme ve yargı erklerinin tümüne "egemen olma" girişimini reddettiklerini açıkladı.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, devletin ve toplumun birliğini sağlayan, demokrasi ve hakları koruyan kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı demokratik cumhuriyet sisteminin temellerini sarsmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Yargı reformunun "hükmü altına almak ve görevlendirme yapmakla olmayacağı" kaydedilen açıklamada, "Yargı reformunu yargı kurumları teşvik eder. Yasama organı da yasa çıkararak destek olur. Yürütme erki ise bu reformun gerekleri ile koşullarını yerine getirir ve yargı bağımsızlığına saygı gösterir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nahda Hareketi'nin, Cumhurbaşkanlığının yargıya, özellikle de Yüksek Yargı Konseyi'ne baskı yapmak için tekrarlanan girişimlerinin tehlikesi konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Ekim ayı başlarında Tunus Yüksek Yargı Konseyi (YYK) Başkanı Yusuf Buzahir ile görüşen Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus halkının taleplerinin yerine getirilmesinin ancak adil bir yargı ile gerçekleşebileceğini ve bunun yolunun da yargının arındırılmasıyla mümkün olduğunu kaydetmişti.

YYK Başkanı Yusuf Buzahir de, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Yargının liste bazında ve yürütme organı (Cumhurbaşkanı ve hükümet) aracılığıyla reform yapılarak arındırılması, uluslararası standartlara aykırı ve ters etki yaratabilecek yanlış bir yoldur." ifadelerini kullanmıştı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus cumhurbaşkanına bakanlar kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, bakanlar kurulu artık Meclis'e değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.