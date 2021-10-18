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Tunus'taki sivil toplum kuruluşundan, eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin temsil ettiği değerlere destek çağrısı - Son Dakika

Tunus'taki sivil toplum kuruluşundan, eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin temsil ettiği değerlere destek çağrısı

18.10.2021 23:51
Tunus'taki sivil toplum kuruluşundan, eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin temsil ettiği değerlere destek çağrısı

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "diktatörlüğü" karşısında eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin temsil ettiği değerlere destek verilmesini istedi.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "diktatörlüğü" karşısında eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin temsil ettiği değerlere destek verilmesini istedi.

Uluslararası Frankofon Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalardan dolayı hakkında soruşturma açılan ve diplomatik pasaportunun iptal edilmesi yönünde talimat verilen Merzuki'ye, aralarında siyasetçi, düşünür, hukukçu ve basın mensuplarının da bulunduğu kişilerden destek geldi.

Arap Baharı devrimlerini savunmak adına Tunus merkezli kurulan Arap Konseyinin Facebook sayfasında 100 kişinin imzasını taşıyan bir açıklama yayımlandı.

Açıklamaya imza atanlar arasında, Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, eski Mısır Cumhurbaşkanı adayı Eymen Nur, eski Cezayirli diplomat Muhammed el-Arabi Zitut, eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Tuma, Libya'daki eski yasama organı Libya Genel Ulusal Kongresi üyesi Muhammed Murğum yer aldı.

Arap Konseyinin açıklamasında, "karalama ve ihanetle suçlama" kampanyalarına karşı Merzuki ile dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Konsey, Merzuki'nin Tunus'ta yaşanan "darbeye" karşı koyma ve Anayasa'yı müdafaa etme konusunda oynadığı rolden ötürü diplomatik pasaportunun iptal edilmesi yönünde karar alınması ve yargılanacak olmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Said'in, Merzuki aleyhindeki kampanyalarına destek verenlerin "Körfez ülkelerinin sosyal medyadaki trolleri" olduğunu savunan Konsey, demokrasiye ve özgürlüğe inananlardan, Kays Said'in hukuk kurallarını çiğnemesi ve Anayasa'yı hiçe saymasına karşı durmasını ve Merzuki'nin diktatörlükle mücadelede temsil ettiği değerlere destek vermesini istedi.

Ne olmuştu?

Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında 13 Ekim Çarşamba günü yayınlanan röportajında, "Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayında 14 Ekim'de düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Kays Said ise "Adalet Bakanımız'dan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." dedi.

Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söyledi.

Suçlamaları reddeden Merzuki aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını belirtti.

Merzuki, "Kays Said'i Tunus'un meşru Cumhurbaşkanı olarak görmediğim için alınan kararlarla ilgilenmiyorum." ifadesini kullandı.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani ise 15 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili soruşturma açıldığını aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'taki sivil toplum kuruluşundan, eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin temsil ettiği değerlere destek çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'taki sivil toplum kuruluşundan, eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin temsil ettiği değerlere destek çağrısı - Son Dakika
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